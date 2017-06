Efectele furtunii de sambata: Inundatii in mai multe judete. In Capitala, 28 de copaci cazuti

Ploile torentiale de sambata din tara au produs inundatii in mai multe judete, in timp ce in Bucuresti 28 de copaci au fost rupti, avariind patru masini, a anuntat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit News.ro.





In urma ploii si vantului puternic de sambata, pana la ora 18.00, s-au inregistrat probleme in Bucuresti si in noua judete.





Judetele afectate de inundatii sunt: Alba, Timis, Buzau, Dambovita, Vrancea, Galati. Probleme s-au inregistrat si in Capitala, unde 28 de copaci au cazut pe carosabil, avariind patru autoturisme, un panou publicitar si mai multe elemente de constructie.





De asemenea, IGSU anunta ca se inregistreaza avarii in alimentarea cu energie electrica in 19 localitati din patru judete - Prahova, Harghita, Dambovita si Brasov, echipele de interventie fiind pe teren.





"Misiunile pompierilor pentru inlaturarea afectelor de vreme rea sunt in desfasurare", anunta IGSU.





Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari cod galben de averse de ploaie, descarcari electrice si intensificari ale vantului pentru sambata seara in Bucuresti si in judetele Valcea, Ialomita, Bihor, Calarasi, Giurgiu, Mehedinti si Timis.





La randul lor, hidrologii au emis, sambata, avertizare de inundatii pentru 13 bazine hidrografice din cea mai mare parte a tarii, fiind anuntate scurgeri de pe versanti, cresteri ale debitelor raurilor si viituri, pana luni, la ora 12.00. Cele mai periculoase fenomene sunt asteptate pe unele rauri mici din judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Buzau si Galati. Avertizarea este valabila pentru bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes, Prahova, Buzau, Ramnicu Sarat, Putna, Trotus, Barlad, afluentii mici ai Siretului, afluentii Prutului si raurile din Dobrogea.





De asemenea, se preconizeaza ca vor aparea scurgeri importante de pe versanti, torenti, paraie si viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii local si cresteri de debite. Avertizarea este valabila de sambata, de la ora 14.00, pana duminica, la ora 10.00, pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), afluentii mici ai Somesului (judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu-Mare).





"Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din judetele Maramures si Bistrita-Nasaud", avertizeaza hidrologii.





Totodata, este cod galben, de sambata, de la ora 14.00, pana luni, la ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Prahova (judetul Prahova), Buzau (judetele Brasov, Covasna, Buzau), Putna (judetul Vrancea), Ramnicu Sarat (judetele Vrancea, Buzau), Trotus (judetele Harghita, Neamt si Bacau), Barlad (judetele Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Vaslui si Galati), afluentii mici ai Siretului (judetele Bacau, Neamt, Vrancea si Galati), afluentii Prutului (judetele Vaslui si Galati) si raurile din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea).