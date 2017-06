Campania "Statia de Reciclare Arges" isi prezinta rezultatele finale

Articol webPR​

Primele judete vizitate de Caravana Ecotic, in cadrul proiectului Statia de Reciclare, au fost Iasi si Brasov. In aceste judete, Caravana ECOTIC a strabatut cate 15 localitati, colectand deseuri de echipamente electrice si electronice.Incepand cu 20 martie 2017, Caravana a ajuns in Judetul Arges, unde locuitorii din 14 localitati au fost incurajati sa predea corect spre reciclare echipamentele electrice si electronice vechi, putand astfel participa si la o tombola cu premii atractive.Traseul Caravanei ECOTIC in cadrul campaniei din Judetul Arges a inclus trei etape. In cadrul primei etape, localitatile vizitate au fost: Mioveni, Titesti, Schitu-Golesti, Campulung si Leresti. In cea de-a doua etapa, Caravana ECOTIC a trecut prin Domnesti, Buzoesti, Costesti, Topoloveni si Leordeni, iar in cea de-a treia etapa, colectarea DEEE a fost facuta in localitatile Stefanesti, Maracineni, Bascov si Pitesti (in doua locatii diferite).In total, pe traseul argesean, au fost colectate 11,3 tone de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), Caravana ECOTIC fiind vizitata de aproximativ 8000 de persoane.Campania "Statia de Reciclare" face parte din strategia ECOTIC de accelerare a informarii publicului general si de colectare a echipamentelor electrice si electronice uzate (DEEE) in contextul in care, incepand din anul 2016, Romania are o tinta nationala obligatorie de colectare DEEE de minim 40%.Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro