Cod galben de ploi si descarcari electrice in aproape toata tara

Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate admosferica, ploi si intensificari ale vantului in zonele montane, in Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Munteniei, nordul Olteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea, valabil de la ora 10.00 pana la ora 23.00. Potrivit Administratiei nationale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferica se va mentine in toata tara de joi seara pana vineri dimineata.Meteorologii au emis joi atentionare de Cod galben de instabilitatea atmosferica, in zonele montane, in Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Munteniei, nordul Olteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea.In aceste zone vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi local 20...30 l/mp si pe spatii restranse 50...60 l/mp.Potrivit ANM, se vor semnala descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina mai ales in sud-estul teritoriului.Atentionarea de Cod galben este valabila pana la ora 23.00, in schimb instabilitatea atmosferica se va mentine pe tot parcursul noptii, pana vineri, la ora 10.00, in Dobrogea, sudul si centrul Moldovei, cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, vor mai fi averse, iar cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 35...40 l/mp.Pe arii restranse se vor semnala descarcari electrice, iar vantul va prezenta intensificari temporare indeosebi in Moldova, Baragan si Dobrogea, cu viteze la rafala de 50...55 km/h.