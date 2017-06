VIDEO Marea Britanie: Castorii ar putea fi o solutie impotriva inundatiilor si poluarii mediului

Reintroducerea castorilor in Regatul Unit ar putea ajuta la curatarea raurilor si prevenirea inundatiilor, arata un cercetator de la Universitatea din Exeter, relateaza Telegraph. Potrivit profesorului, castorii sunt in stare sa creeze baraje astfel incat apa sa nu iasa din matca, iar raurile sa nu se infunde.

Profesorul Richard Brazier, cercetator la Universitatea din Exeter, din Marea Britanie, pare sa fi venit cu solutia cea mai simpla impotriva inundatiilor. Astfel, acesta a declarat ca rezultatele preliminare nepublicate dintr-o zona de testare din Devon au aratat ca apa plina de noroi care intra intr-o zona in care traiesc creaturile a fost de trei ori mai curata cand au plecat castorii.

El a spus ca fermierii ar trebui sa fie recunoscatori fiarelor dintate, care curata poluarea cauzata de carbon si azot din ingrasaminte care sunt eliberate in mediul inconjurator.

"Studiul nostru a aratat ca castorii sunt in stare sa stavileze raurile intr-un mod in care sa pastreze solul in apele de captare ale bazinului nostru, astfel incat acestea nu se infunda, iar apa noastra de baut si de scaldat nu este poluata", a spus profesorul, care subliniaza ca, daca s-ar aduce inapoi castorii, ar fi instrumentul necesar pentru a rezolva criza Regatului Unit cu privire la sol si poluare.

Rezultatele profesorului Brazier au fost contestate de catre Uniunea Nationala a Fermierilor (NFU), care a avertizat ca reintroducerea castorilor in Scotia a dus la deteriorarea campurilor si a padurilor.

Purtatorul de cuvant, Mark Pope, a declarat: "Cunoasterea impactului pe care l-au avut castorii asupra fermierilor, asupra malurilor raurilor si in apararea impotriva inundatiilor este ingrijoratoare. Asteptam rezultatele (formale) ale procesului Devon si vom analiza rezultatele atunci".

Castorii erau intalniti des pe caile navigabile ale Marii Britanii timp de secole, pana cand vanatoarea de blanuri valoroase a condus la eventuala lor disparitie.