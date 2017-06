Romania a depus joi instrumentul de ratificare a Acordului de la Paris, in aceeasi zi in care Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din acord

Acordul de la Paris a intrat in vigoare la 5 octombrie 2016 si va deveni operational dupa anul 2020.In cadrul ceremoniei, seful diplomatiei romane a aratat ca formularea si implementarea concertata a strategiilor privind dezvoltarea durabila si schimbarile climatice, la nivel national, corespund angajamentului Romaniei ca stat membru UE si ONU, precum si obiectivului nostru de a contribui activ la implementarea mecanismelor Acordului. Inaltul oficial ONU a subliniat ca ratificarea de catre Romania a Acordului de la Paris privind schimbarile climatice reprezinta recunoasterea contributiei importante a tarii noastre pentru mentinerea acestui domeniu pe agenda internationala si consolidarea cooperarii intre statele lumii in abordarea acestui fenomen, se arata in comunicatul MAE.Teodor Melescanu a avut o intrevedere cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, in cadrul careia a subliniat importanta angajamentelor asumate de catre statele care au adoptat Agenda 2030, in ceea ce priveste eliminarea saraciei si a foametei, combaterea inegalitatilor si a injustitiei, precum si adoptarea unor masuri active privind protectia mediului inconjurator, in concordanta cu cele trei domenii ale dezvoltarii durabile: economic, social si mediu. El a subliniat ca politica nationala de cooperare pentru dezvoltare reprezinta principalul instrument prin care Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene si donator de asistenta oficiala pentru dezvoltare, isi indeplineste angajamentele privind dezvoltarea durabila asumate in plan extern, se mai precizeaza in comunicat.La randul sau, Secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, a exprimat apreciere pentru depunerea instrumentului de ratificare a Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, precum si pentru atentia constanta acordata de Romania implementarii Agendei 2030 privind dezvoltarea durabila.Chestiunile pacii si securitatii internationale au fost abordate de ministrul afacerilor externe in intalniri separate cu secretarul general adjunct pentru afaceri politice, Jeffrey Feltman, si cu secretarul general adjunct pentru operatiuni de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix. Au fost abordate temele de interes prioritar pentru Romania, respectiv intarirea capacitatilor ONU in domeniul misiunilor de mentinere a pacii, cooperarea dintre ONU si organizatiile regionale in asigurarea pacii si securitatii internationale, precum si cresterea profilului Consiliului de Securitate ca for de prevenire si actiune proactiva in solutionarea situatiilor de criza, mai precizeaza MAE.In context, interlocutorii au salutat interesul manifestat de Romania pentru o implicare activa in actiuni de diplomatie preventiva si mediere prin intermediul ONU. De asemenea, au apreciat rolul pe care Romania il detine in asigurarea stabilitatii regionale si aportul substantial si diversificat adus de tara noastra de-a lungul timpului in misiunile de pace ale ONU, arata Ministerul roman de Externe.De asemenea, ministrul Teodor Melescanu a avut o intalnire bilaterala cu Miroslav Lajcak, in noua calitate de Presedinte al Adunarii Generale, cei doi oficiali reiterand necesitatea promovarii unui multilateralism eficace, cu recunoasterea rolului central al ONU.Consolidarea acestor contacte si initierea unui dialog aprofundat la nivelul ONU de catre seful diplomatiei romane corespund obiectivului prioritar al Romaniei de crestere a vizibilitatii candidaturii Romaniei la Consiliul de Securitate in randul statelor membre ONU, subliniaza MAE.