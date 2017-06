Guvernatorii democrati ai statelor New York, California si Washington au anuntat joi ca formeaza o "alianta pentru clima", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a se retrage din Acordul de la Paris, scrie AFP, citat de Agerpres Cele trei state, care reprezinta aproape o cincime din populatia SUA si peste o cincime din PIB american, "sunt hotarate sa atinga obiectivul american de reducere cu 26% pana la 28% a emisiilor de gaze cu efect de sera" in raport cu 2005, a subliniat guvernatorul de New York, Andrew Cuomo, intr-un comunicat.