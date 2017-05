Guvernul elimina obligatia ca Romsilva sa asigure paza padurilor retrocedate, pentru o perioada de pana la 180 zile de la punerea in posesie a proprietarilor

Guvernul a aprobat un proiect de Lege prin care abroga unele dispozitii legale care stabileau obligatia asigurarii de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a pazei si protectiei vegetatiei forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de pana la 180 zile de la punerea in posesie a proprietarilor, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit acestuia, costurile erau suportate de la bugetul de stat. Codul silvic stabileste obligatia de administrare sau de realizare a serviciilor silvice in sarcina proprietarului chiar de la momentul punerii in posesie.Comunicatul mai precizeaza ca pentru a asigura o sistematizare a legislatiei si pentru a evita incertitudinile pentru subiectele de drept vizate de prevederile legale, care instituie obligatii in mai multe acte normative referitoare la serviciile de paza a terenurilor forestiere, se impune abrogarea prevederilor art.35 din Legea nr.1/2000.Proiectul de lege aprobat priveste abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului forestier nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997.