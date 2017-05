Statia de Reciclare ECOTIC isi continua drumul in judetul Arges!

Articol webPR

Stefanesti: 17 - 19 mai 2017

Maracineni: 20 - 22 mai 2017

Bascov: 23 - 25 mai 2017

Pitesti (parcare Sala Sporturilor): 26 - 28 mai 2017

Pitesti (parcare bowling): 29 - 31 mai 2017

Dupa ce a trecut prin localitati din judetele Iasi si Brasov, "Statia de Reciclare" a ajuns, incepand din 20 martie 2017, si in judetul Arges, propunandu-si un nou program, in trei etape, de colectare a electronicelor uzate. Localitatile vizitate in cadrul primei etape au fost Mioveni, Titesti, Schitu-Golesti, Campulung si Leresti. In cea de-a doua etapa, tocmai incheiata, Caravana ECOTIC a trecut prin Domnesti, Buzoesti, Costesti, Topoloveni si Leordeni.In perioada 17 - 31 mai 2017,"Statia de Reciclare" va intra in cea de-a treia etapa argeseana, vizitand, urmatoarele localitati:Locuitorii care vor preda minim 5 kg cumulate de deseuri de echipamente electrice si electronice vor participa la o tombola.Caravana ECOTIC va stationa in Pitesti cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la lansarea Programului LIFE al Uniunii Europene, pentru a celebra contributia majora a acestei platforme la protejarea patrimoniului natural european.Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro