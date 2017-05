Meteorologii au emis, miercuri dimineata, o atentionare de Cod galben de ceata pentru judetele Harghita, Cluj si Salaj, pana la ora 10.00.





Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in mai multe zone din judetele Harghita, Cluj si Salaj, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.





Atentionarea este valabila pana la ora 10.00.