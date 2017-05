Simularea schimbarilor climatice prin construirea de lumi miniaturale

Schimbarile climatice vor modifica ecosistemele de care depinde umanitatea in urmatorul secol. Pentru a preconiza impactul pe care acestea le vor avea asupra lumii inconjuratoare, o echipa de cercetatori australieni a creat ecosisteme miniaturale, relateaza New York Times Experimentele au aratat deja cateva pericole care ar fi fost imposibil de identificat in cazul in care cercetatorii ar fi studiat izolat specii individuale. "Daca iei un peste si il pui intre-un acvariu, modificand temperatura, iti poti da seama ca e o simplificare a realitatii", a precizat Ivan Nagelkerken, membru al echipei de cercetare.Cercetatorii au studiat efectele cresterii temperaturii, precum si ale dioxidului de carbon. Cel de-al doilea parametru a avut efecte poxitive asupra tuturor celor trei straturi studiate, facand algele sa creasca mai repede, oferind astfel hrana pestilor. Utilizate simultan insa, temperatura si gazul au avut un efect opus.