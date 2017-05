Impreuna, SE POATE!: Campanie de donatii echipamente IT

Articol webPR

In primul rand, companiile care se vor inscrie in campanie vor primi documentele necesare scoaterii din gestiune a echipamentelor pe care le vor dona.

In pasul doi, echipamentele donate vor fi reconditionate in conditii corecte.

In pasul trei, echipamentele gata de reutilizare vor fi donate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

Unul dintre principiile de baza ale unei societati sustenabile este reutilizarea. In sectorul IT, exista un mare potential de reorientare a echipamentelor - laptopuri, unitati centrale si monitoare - dinspre companiile care isi innoiesc periodic dotarile, catre beneficiari care au acces mai greu la astfel de echipamente, dar care au nevoie de solutii de digitalizare pentru a facilita accesul la educatie.In acest sens, pe 10 mai 2017, ECOTIC da startul unei campanii de colectare a echipamentelor IT, campanie adresata tuturor entitatilor care doresc sa predea astfel de echipamente. Formularul online de inscriere este disponibil aici. Toate laptopurile, unitatile si monitoarele colectate vor merge pe fluxul de reconditionare al partenerilor ECOTIC si ulterior vor fi donate, la nivel national, catre scoli care nu detin, in acest moment, astfel de echipamente.Campania va functiona in trei pasi simpli:Impreuna, se poate!Mai multe detalii pe www.ecotic.ro