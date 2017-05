Ploi si vreme rece pana joi dimineata

Meteorologii au emis, marti, o noua informare meteo de ploi si vreme rece, care isi vor face simtita prezenta in special in sud, sud-est si centrul tarii, iar in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, precipitatiile vor fi mixte. Vremea ploiasa si vremea rece se vor mentine, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana joi.









ANM a informat ca incepand astazi dupa-amiaza zilei si pana in a doua parte a zilei de miercuri, temporar va ploua, pe arii relativ extinse in sud si sud-est si local in centrul tarii, iar in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, indeosebi la altitudini mari, se vor semnala precipitatii mixte.





"Ploile vor avea mai ales caracter de aversa si vor fi perioade de timp in care vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, posibil, grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp si punctiform 25...30 l/mp", arata informarea meteo.





Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada, iar in cursul diminetilor, in special a celei de joi (11 mai), se va produce bruma local in nord-vest, centru si nord si pe spatii mai restranse in restul teritoriului, cu precadere in zonele deluroase.