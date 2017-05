webPR: 15 ani de succese in reciclarea deseurilor de echipamente electronice

Cu ocazia celei de-a cincea Conferinte Internationale, gazduite de WEEE Malta, WEEE Forum a celebrat 15 ani de activitate si si-a prezentat viziunea pentru asigurarea unui viitor eficient si durabil in domeniul colectarii si reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice. Cooperarea intre toti partenerii interesati va fi cheia atingerii tintelor ambitioase de colectare propuse.

Jan Vlak, Presedintele WEEE Forum, spune: "Tinta de colectare pentru anul 2019, de 65% din echipamentele vandute sau 85% din DEEE generate va fi extrem de dificil de atins pentru aproape toate statele membre, daca nu vom reusi sa incurajam cooperarea intre toate partile interesate, sa luam in calcul toate DEEE si sa imbunatatim aplicarea legii."

"Producatorii accepta faptul ca e nevoie sa finanteze costurile de iesire din uz, dar trebuie ca ei sa aiba autoritatea de a gestiona si a controla aceste costuri", a adaugat Philip Morton, Vice-Presedinte WEEE Forum. "Legislatia trebuie sa asigure ca responsabilitatile producatorilor si costurile lor sunt clare si ca acestia au dreptul legal sa aprobe punctele de colectare, colectorii si reciclatorii de DEEE."

Cele doua zile ale conferintei au reunit organizatii de transfer responsabilitati, reciclatori, producatori si alti parteneri care au discutat pe marginea a trei subiecte importante: Digitalizare si Inovatie, Economia Circulara si Eficienta Resurselor si Responsabilitatea extinsa a producatorilor.

WEEE Forum va continua sa joace un rol important in progresul spre o economie circulara si va evidentia atat realizarile cat si probleme de interes major de pe piata deseurilor de echipamente electrice si electronice.





WEEE Forum reprezinta vocea a treizeci si una de organizatii de transfer de responsabilitati (OTR-uri) din Europa si Australasia. Mandatate de 31.000 de producatori de echipamente electrice si electronice pentru a colecta, recicla si valorifica la cele mai inalte standarde 17 milioane de tone DEEE, OTR-urile au contribuit la dezvoltarea unei economii europene mai eficiente in consumul de resurse si mai durabile.Karmenu Vella, Comisarul pentru Mediu al Comisiei Europene, a declarat in deschiderea conferintei: "Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt un exemplu clasic pentru a arata de ce merita sa depunem eforturi in reciclare; merita pentru mediu, pentru industrie si pentru locuri de munca." Comisarul a continuat: "Aceasta industrie este un foarte bun exemplu pentru a arata de ce avem nevoie sa trecem de la managementul deseurilor la managementul resurselor si de ce e necesar sa gasim solutii pentru o economie circulara.""Toate statele membre ale UE trebuie sa urmeze exemplul Olandei, Belgiei, Irlandei, Lituaniei si Frantei si sa transpuna in legislatia nationala standardele EN 50625 referitoare la colectare, logistica si tratamentul DEEE", a aratat Pascal Leroy, Secretar General, WEEE Forum.In ultimii 15 ani, organizatiile de transfer membre ale WEEE Forum au depus eforturi in a transforma principiul responsabilitatii extinse a producatorilor intr-o abordare pragmatica si eficienta menita sa modeleze politici in domeniul DEEE. Ele au dus la indeplinire recomandarile Directivei DEEE in numele membrilor.Mai multe informatii: www.weee2017.com