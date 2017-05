Campania ECOTIC "Orase Curate" ia startul in Braila

Articol webPR

Organizatia ECOTIC, in parteneriat cu RER Ecologic Service Braila, Compania de utilitati publice Dunarea Braila si Primaria Municipiului Braila prin S.U.P.A.G.L Braila continua campania "Orase Curate". Dupa trecerea prin Botosani, Filiasi, Targu Mures si Dorohoi, intre 8 - 19 mai 2017, locuitorii din Braila sunt informati si incurajati sa devina constienti de problema DEEE si de necesitatea de a le preda spre reciclare.Astfel, in perioada campaniei, orice locuitor al municipiului Braila care va preda un deseu de minim 5kg cumulate la punctul de colectare municipal din Cartierul Obor, zona Dinamo, va primi un premiu instant. Programul de functionare al punctului de colectare este de luni pana vineri, intre orele 9.00 - 10.00 si 17.00 - 18.00.RER Ecologic Service Braila ofera serviciul de preluare de la domiciliu a echipamentelor voluminoase. Pentru colectarea acestor echipamente locuitorii sunt rugati sa contacteze dispeceratul la telefon: 0239.611.682.Campania din Braila continua, in anul 2017, programul national "Orase Curate", un program itinerant al Organizatiei ECOTIC, dedicat colectarii DEEE in mediul urban. Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro