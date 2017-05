Efectele poluarii fonice asupra ariilor naturale protejate

Zgomotele produse de om sunt de pana la zece ori mai mari decat cele de fundal. Intr-un studiu recent a fost confirmat faptul ca acestea schimba comportamentul animalelor, dar si gradul de delectare al oamenilor, potrivit The Guardian Cercetatorii au folosit inregistrari audio din 492 arii protejate din SUA, rezultatul studiului aratand faptul ca in doua treimi dintre locatii nivelul poluarii fonice umane este de doua ori mai mare decat cel normal. Zgomotele afecteaza animalele, care nu mai sunt capabile sa vaneze corespunzator, sa se distanteze de pradatori sau sa isi gaseasca parteneri.Principalele surse de poluare fonica identificate in studiu sunt: traficul auto si aerian, industriile petroliere, despaduririle si industriile miniere. In 20% din ariile studiate, zgomotele care ar fi trebuit sa fie detectate de la distanta de 100 metri au fost sesizabile de la doar 10 metri.Cercetatorii au afirmat faptul ca in parcurile naturale din SUA nu sunt incluse masuri de combatere a poluarii fonice produse de activitatile umane.