Larva care se hraneste cu plastic, o solutie eficienta pentru mediu

Cercetatorii europeni au descoperit faptul ca o larva utilizata ca momeala pentru pescuit ar putea fi solutia pentru lupta impotriva deseurilor din plastic. Aceasta are capacitatea de a digera plasticul si de a rupe legaturile chimice din polietilena, un polimer din care se fabrica plasticul utilizat in pungi si materiale casnice, conform New York Times Federica Bertocchini, membra a Institutului Spaniol de Cercetare, a descoperit capacitatea interesanta a larvei in urma cu cativa ani, dupa ce a tinut-o intr-o punga de plastic o vreme. Aceasta a inceput sa roada materialul, lasand in el gauri.Cercetatorii britanici au obtinut o pasta din respectivele larve pentru a dovedi ca acestea nu rod materialul, obtinand portiuni mai mici, ci ii modifica structura chimica.Odata pusa in contact cu plasticul, o substanta sau o anumita serie de substante din compozitia larvei, reuseste sa il degradeze.