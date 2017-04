webPR: Green Group si ECOTIC te ajuta sa reciclezi cu Sigurec Mobil, serviciul de colectare a deseurilor din fata casei

Reciclarea unui singur telefon mobil ar economisi suficienta energie cat sa asigure functionarea unui laptop timp de 44 ore

Reciclarea unui monitor salveaza 745 litri de apa potabila si previne generarea de aceeasi cantitate de apa reziduala. Aceeasi cantitate de apa este folosita pentru 10 dusuri

Un tub catodic al unui televizor polueaza 50 de metri patrati de sol timp de 30 de ani

"Oferim cea mai simpla solutie pentru deseurile de echipamente electrice si electronice pe care le depozitam in diverse locuri din casa, neavand o varianta practica si prietenoasa cu mediul inconjurator pentru debarasare. Prin accesarea aplicatiei SIGUREC sau a site-ului se emite comanda de ridicare, iar noi le preluam fara a conditiona la o cantitate minima de kilograme", declara Anda Stancu, Manager Comunicare Green Group."Campania 'Pentru reciclare, cheama ajutoare!' reprezinta a doua etapa a campaniei de informare si dezvoltarea a unei atitudini responsabile a populatiei fata de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) care, prin serviciul SIGUREC MOBIL, ajung direct si sigur in fabricile de reciclare din Romania.Serviciul de colectare SIGUREC MOBIL integreaza sisteme performante pentru colectarea deseurilor, toate camionetele fiind dotate cu echipamente de cantarire si operand in baza unui software inteligent ce inregistreaza in timp real tranzactiile efectuate. In felul acesta, sunt furnizate date clare si precise, precum tipul si greutatea deseurilor colectate. Totodata, aplicatia inregistreaza si monitorizeaza performantele de colectare si calculeaza cantitatea de CO2 salvata prin sortarea si trimiterea deseurilor spre reciclare.SIGUREC, de la expresia sigur reciclat este un proiect de colectare selectiva al Green Group care s-a dezvoltat in etape, incepand din 2012, in prezent reteaua SIGUREC incluzand un numar de 161 puncte fixe si mobile de colectare in 36 de judete din Romania. Solutiile SIGUREC ofera transparenta si trasabilitate digitala pentru deseurile colectate, oferind utilizatorilor si recompense sub forma voucherelor de reduceri la cumparaturi.Green Group este cel mai mare parc integrat de reciclare din Europa de Sud-Est, reunind 6 companii specializate in gestionarea, reciclarea si valorificarea diverselor tipuri de deseuri, de la deseuri PET si alte tipuri de deseuri plastice, pana la sticla, echipamente electrice si electronice, becuri, neoane sau baterii. Companiile Green Group: GreenTech SA - reciclator de PET, GreenFiber International SA - producator de fibra poliesterica reciclata, GreenWEEE International SA- reciclator integrat de deseurile electrice si electronice, GreenLamp Reciclare SA - reciclator deseuri de echipamente de iluminat uzate si Greenglass Recycling- reciclator deseu de sticla si Total Waste Management SRL, furnizor integrat de servicii de management al deseurilor.ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 93.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.