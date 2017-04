Incendiu puternic la o statie de transformare electrica de inalta tensiune din Botosani. Focul a fost stins, dar se pune problema poluarii aerului

Un incendiu puternic a izbucnit, sambata la pranz, la o statie de transformare electrica de inata tensiune, de 110 kilovolti, aflata in zona industriala a municipiului Botosani, la limita cu comuna Mihai Eminescu, ulterior focul extinzandu-se la patru puncte de transformare de medie tensiune, informeaza News.ro. La ora transmiterii acestei stiri, focul a fost stins si nu mai exista riscul extinderii la constructiile din apropiere, insa se pune problema poluarii aerului in urma arderii uleiului din transformatoare.





Seful Inspectoratului pentru Situastii de Urgenta Botosani, colonelul Cristian Amarandei, a declarat pentru News.ro ca incendiul a cuprins o statie de transformare electrica de inalta tensiune, de 110 kilovolti, ulterior focul extinzandu-se la patru puncte de transformare electrica de medie tensiune.





Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit cu patru autospeciale si au stins focul, astfel incat la ora actuala nu mai exista riscul extinderii acestuia la cladirile din vecinatate, intre care si o statie de alimentare cu carburanti.





Seful ISU Botosani a spus ca, in prezent, echipajele fac o evaluare la fata locului pentru a stabili numarul consumatorilor casnici si juridici de energie electrica afectati in urma incendiului.





"Focul la statia de transformare a companiei Delgaz Grid a fost stins in aproximativ 25 - 30 deminute, fiind astfel eliminat riscul extinderii focului in vecinatati. Se pune problema poluarii aerului, in conditiile in care statia respectiva functioneaza pe baza de ulei", a mai spus seful ISU Botosani.





Primarul municipiului Botosani, Catalin Flutur, care s-a deplasat la locul incendiului, a declarat pentru News.ro ca la ora actuala incendiile au fost stinse, dar pompierii actioneaza in continuare in zona pentru racirea transformatoarelor.





"Specialistii mi-au zis ca nu mai exista un pericol iminent in momentul de fata, situatia este sub control si se actioneaza in continuare pentru racirea transformatoarelor. Am venit aici sa vad ce se intamplia si sa vad cati consumatori vor fi afectati in urma incendiilor", a mai spus primarul din Botosani.