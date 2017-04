"Statia de Reciclare" ECOTIC isi continua drumul in judetul Arges!

Articol webPR

Domnesti: 21 - 23 aprilie 2017

Buzoesti: 24 - 26 aprilie 2017

Costesti: 27 - 29 aprilie 2017

Topoloveni: 30 aprilie - 02 mai 2017

Leordeni: 03 - 05 mai 2017

Dupa ce a trecut prin 30 de localitati din judetele Iasi si Brasov, Statia de Reciclare a ajuns, incepand din 20 martie 2017 si in judetul Arges. Localitatile vizitate in cadrul primei etape au fost Mioveni, Titesti, Schitu-Golesti, Campulung si Leresti. La finalul acestei etape, din localitatile argesene au fost colectate peste 6 tone deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE).In perioada 21 aprilie - 5 mai 2017, Statia de Reciclare va intra in cea de-a doua etapa, vizitand urmatoarele localitati argesene:Locuitorii care vor preda minim 5 kg cumulate de deseuri de echipamente electrice si electronice vor participa la o tombola cu premii, constand in carduri de cumparaturi.Pana la finalul campaniei, Caravana ECOTIC va mai vizita inca 5 localitati argesene.Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro