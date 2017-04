Cod portocaliu de ninsori la munte si in Moldova

Harta 2 cod portocaliu Foto: Hotnews

Meteorologii au emis o noua avertizare meteo de Cod portocaliu de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Orientali si de ploi abundente in Buzau si Vrancea, valabila de astazi, ora 16.00, pana joi, ora 9.00. De joi, de la ora 18.00, avertizarea de Cod portocaliu de ninsori se extinde si asupra zonei Moldovei, care va ramane valabila pana vineri, 21 aprilie.Incepand de astazi, de la ora 16.00, in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, ninsorile vor fi abundente, se va depune strat consistent de zapada, vantul va avea intensificari cu rafale de 60...70 km/h, iar pe creste peste 80...90 km/h, viscolind puternic zapada si reducand vizibilitatea, sustin meteorologii."In zona joasa de relief a judetelor Buzau si Vrancea vor fi ploi importante cantitativ si se vor cumula peste 50 l/mp", arata ANM.Totodata, incepand cu aceasta ora, in zona de munte, in Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, Transilvaniei si a Maramuresului si in nordul Olteniei si al Dobrogei, vor fi precipitatii abundente."Cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp, iar pe arii restranse, indeosebi in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, se vor cumula 50...60 l/mp.La munte va continua sa ninga si se va depune strat de zapada, iar local in Moldova, Transilvania si Maramures si trecator in zona deluroasa din sud, precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.Vantul va avea intensificari temporare indeosebi in regiunile estice si sud-estice, unde vitezele la rafala vor atinge 55...65 km/h", informeaza ANM.De joi, de la ora 18.00, Codul portocaliu se extinde din zona Carpatilor Orientali si Meridionali si asupra Moldovei.Astfel, potrivit meteorologilor, in cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, local insemnate cantitativ, iar in zona de munte a judetelor Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau va ninge si se va depune strat de zapada, local consistent. Temporar, vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depasi 70...80 km/h, viscolind zapada.De asemenea, de joi dminieata, ora 9.00, pana vineri, ora 14.00, toate regiunile estice si centrale vor fi afectate de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului.