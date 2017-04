ECO-tombola aniversara, la un an de CMCI

Articol webPR

Campania aniversara s-a desfasurat in perioada 10 martie - 10 aprilie 2017. Peste 300 de locuitori ai municipiului Iasi au participat si au predat responsabil deseuri.Rezultat al unui parteneriat intre Organizatia ECOTIC, Primaria Iasi si SALUBRIS SA, Centrul Municipal de Colectare Iasi este o solutie moderna, bine gandita, realizata cu know-how european, menita sa dea o directie civilizata si prietenoasa cu mediul deseurilor reciclabile care, altfel, ar ajunge la groapa de gunoi.La CMCI populatia poate preda usor, fie cu masina, fie pietonal, toate tipurile de deseuri ce se pot genera acasa: electrice stricate, plastic, hartie, sticla, haine vechi, mobilier vechi sau nefunctional, deseuri din constructii.Tombola aniversara a fost menita sa impulsioneze si mai mult iesenii sa colecteze selectiv si sa participe la procesul reciclarii. Astfel, oricine a predat la Centrul din Stradela Gradinari nr. 26, Iasi, cel putin un deseu, conform regulamentului, in perioada 10 martie - 10 aprilie 2017, a fost inscris automat intr-o tombola cu premii atractive, oferite de Dedeman.Pentru mai multe detalii, www.cmciasi.ro si www.ecotic.ro. ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 93.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.