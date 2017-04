In Africa de Sud vor putea fi cumparate si vandute in mod legal coarne de rinocer, pentru prima data in opt ani, in urma unei decizii date miercuri de Curtea Constitutionala din aceasta tara, potrivit Agerpres.

Pe de alta parte, interdictia internationala, in vigoare de patru decenii, privind comertul cu coarne de rinocer ramane valabila.

Potrivit DPA, Africa de Sud detine in prezent o populatie de aproximativ 20.000 de rinoceri, dintre care circa 40% traiesc in rezervatii private de vanat, potrivit lui Jones.