Doar dietele mai sanatoase pot reduce efectele schimbarilor climatice

Guvernele sunt prinse in capcana de catre grupurile de interese si este dificil sa lupti impotriva schimbarilor climatice. Daca persoanele tinere se mobilizeaza si se intorc la stiluri sanatoase de viata, mai exista speranta, afirma oamenii de stiinta, potrivit Euractiv.com In cadrul Forumului Mondial al Stiintelor Vietii - Biovision 2017, desfasurat in Lyon, ecologistii au accentuat impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii si au subliniat faptul ca doar o implicare mai ridicata a tinerilor si stiluri de viata mai sanatoase mai pot reduce efectele negative ale incalzirii globale.De asemenea, specialistii au evidentiat beneficiile utilizarii biotehnologiei in diferite sectoare de activitate, precum si rolul pe care UE ar trebui sa il joace pentru a conduce restul lumii spre un viitor fara folosirea combustibililor fosili.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, poluarea aerului, cea fonica, chimica si radiatile cauzeaza un sfert din afectiunile cronice.