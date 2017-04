Vaslui: Laleaua pestrita, monument al naturii protejat de lege, vanduta pe tarabe in piata. Sef Garda de Mediu: E trist ca se cumpara

Comerciantii ambulanti de verdeturi din Piata Traian, din municipiul Vaslui, vand pe tarabe, de cateva zile, lalele pestrite, o planta protejata de lege si considerata monument al naturii. Frumoasele flori culese dintr-o padure din apropierea orasului sunt comercializate la un pret derizoriu, de un leu buchetul de peste 25 de fire.Desi florile sunt expuse pe taraba, autoritatile statului nu intervin in niciun fel pentru a-i sanctiona pe cei care incalca legea."Stiu ca nu este voie sa le rupem, dar vreau sa castig si eu un ban cu care sa cumpar de mancare la copii. Daca o sa vina cineva sa ma intrebe de ce le vand, o sa le spun ca nu stiam ca-s ocrotite de lege", a declarat femeia care avea lalelele pestrite la vanzare.Conducerea Garzii de Mediu Vaslui sustine ca nu poate sa pazeasca aria protejata unde cresc plantele, insa spune ca va interveni direct in piata."Anul trecut le-am atras atentia celor care le vand ca nu au voie sa o faca, insa sunt persoane cu un anumit statut social. Este mai dificil pentru noi sa stam sa pazim in padure sa vedem cand vin oamenii sa le culeaga. De aceea, o sa mergem in piata, ca este mult mai usor, si o sa-i avertizam din nou pe comerciantii de lalele pestrite. Trist este ca se cumpara aceste flori", a declarat, marti, pentru News.ro comisarul sef al Garzii de Mediu Vaslui, Cristian Laic.Amenda pentru ruperea plantelor ocrotite de lege este cuprinsa intre 3.000 si 7.500 de lei, insa pana acum nu a fost aplicata nicio sanctiune de acest fel in judetul Vaslui.