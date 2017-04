Catalin Drula, deputat USR, despre eliminarea celor doua tuneluri "pentru ursi" de pe autostrada Lugoj-Deva: Ar fi o catastrofa pentru mediu

Potrivit deputatului USR, ministrul Transporturilor, Alexandru Cuc, a anuntat ca discuta la Comisia Europeana sa renunte la tunelurile de pe autostrada Lugoj-Deva.Tunelurile "pentru ursi" au fost adaugate ulterior la proiectul original al autostrazii dupa ce autoritatile de la mediu au decis ca se impune modificarea proiectului sau realizarea unor structuri in plus astfel incat coridoarele naturale de mobilitate a faunei din zona sa nu fie afectate si sectionate, practic, de noua sosea de mare viteza.Va prezentam mai jos scrisoarea deschisa adresata de Catalin Drula ministrului Transporturilor"Domnule ministru,Nu Comisia Europeana ne cere sa construim acele tuneluri, ci propriile noastre evaluari facute dupa legile si reglementarile nationale. Avem un acord de mediu emis de statul roman (https://goo.gl/xhWhE2) la care s-a muncit ani de zile care ajunge la concluzia ca solutia tehnica din licitatia initiala, o sapatura masiva, ar fi fost catastrofala prin efectele asupra mediului.Dar dincolo de aspectele de mediu, solutia initiala era pur si simplu proasta din punct de vedere tehnic. Un debleu (sapatura) cu adancimea de 40 de metri (cat un bloc de 10 etaje) si deschiderea la partea superioara de cateva sute de metri prin pamanturi similare cu cele de pe Orastie-Sibiu. Aceste tuneluri se impuneau oricum din punct de vedere tehnic in orice tara normala (nu trebuie sa ne uitam mai departe de Ungaria sa vedem ca orice ridicatura de relief mai mare e traversata prin tuneluri).Aduce in discutie domnul Cuc si chestiunea costurilor pentru aceste tuneluri. In primul rand, exagereaza sumele, e vorba de 100 mil eur in plus (nu de 180), dar nu asta e important. Discutam despre un contract de la Lugoj la Deva care a fost licitat pentru aproximativ 400 mil de euro, dar pe care statul roman estimase sa plateasca dublu (s-a venit cu valori foarte mici la licitatie). Un contract finantat 85% de Comisia Europeana cu fonduri nerambursabile. Nu aceasta suplimentare pentru o solutie mai buna e problema, domnule Cuc, ci felul cum deruleaza CNAIR si Ministerul acest contract prin care s-au pierdut mult mai multi bani, atat drept costuri de oportunitate ca nu-i gata autostrada, cat si efectiv ca suplimentari cerute de constructori pentru ca statul nu e in stare sa le asigure front de lucru.Prin modul cum genialul domn Neaga (director general la CNADNR in anii 2013-2015) a derulat acest contract, am pierdut sute de milioane de euro pe care puteam sa-i tragem din Programul Operational Transport 2007-2013 (cu extensie pina in 2015).Se stie din decembrie 2013 ca aceste tuneluri trebuie scoase la licitatie separat, dar CNAIR sub dl. Neaga (acum consilier al ministrului Cuc) a sabotat permanent progresul in aceasta directie. De ce? Nu pot decat sa presupun ambitie, prostie sau lipsa de asumare a unei decizii. Sau o combinatie a acestora.Cel mai grav este ca zona acestor tuneluri va fi singura intrerupere de pe autostrada Sibiu-Nadlac pentru multa vreme. Timp de cel putin 5 ani se va iesi de pe autostrada pe drumul national alaturat, ingust si cu serpentine, pe o distanta de 15 km. Rezultatul, cozi interminabile de masini si TIR-uri, pentru ca pe acolo trece traficul Romaniei spre Europa. Cand vom vedea stiri la TV pe tema asta peste cativa ani sa ne aducem aminte de cei care au cauzat situatia prin aceste tergiversari.In final, sa nu uitam ca proiectul tehnic pentru aceste tuneluri a fost realizat deja de antreprenor la cererea statului roman. S-au efecutat studii geotehnice amanuntite, s-a verificat proiectul de catre Consiliile Tehnico-Economice ale CNAIR in repetate randuri, s-au pronuntat profesori universitari asupra acestor tuneluri. Asadar avem un proiect tehnic gata, in valoare de sute de mii de lei, tot ce trebuie facut este sa fie licitat pentru gasirea unui constructor.Domnule Cuc, n-aveti ce sa cautati la Comisia Europeana, terminati cu ineptiile si scoateti odata la licitatie acest sector astfel incat sa inchidem coridorul european!