Arlie, acvila tipatoare mica monitorizata satelitar de ornitologi, a ajuns in Romania dupa ce a parcurs 12.500 km

"Acvila a plecat din cartierele de iernare din Namibia si a parcurs continentul african de la vest la est si apoi de la sud la nord. Calatoria ei de anul acesta a insumat 49 de zile de zbor, cu pauze de odihna si de hranire pe traseu. La inceput de luna martie, Arlie trecea Ecuatorul si revenea in emisfera nordica. Pe 20 martie traversa Canalul Suez, un punct major in migratia acvilelor. Dupa alte opt zile, pe 28 martie, acvila care cuibareste in Romania traversa Bosforul si intra astfel in Europa. Nu au mai trecut decat alte trei zile si Arlie se afla in Romania. Vineri, 31 martie, acvila ajunsese aproape de casa. Prima noapte pe teritoriul Romaniei a fost petrecuta langa orasul Brasov, pe Tampa", se arata in comunicatul SOR.Calatoria ei pana la cuib inseamna un traseu de 12.500 de kilometri, 3 continente (Africa, Asia, Europa) si 17 tari, printre care: Angola, Zambia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Sudan, Egipt, Israel, Siria, Turcia si Bulgaria.Arlie a fost capturata in 2013 de o echipa formata din specialisti de la Societatea Ornitologica Romana, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu si Grupul Milvus si a fost echipata cu un transmitator satelitar cu greutatea de 45 de grame si eliberata, actiune desfasurata in cadrul proiectului LIFE "Conservarea acvilei tipatoare mici in Romania".Arlie este o femela adulta de acvila tipatoare mica si a cuibarit din 2013 in 2016 langa localitatea Berivoi. Deranjata de lucrarile forestiere de anul trecut, pasarea si-a schimbat cuibul.Drumul acvilei din Africa pana in Romania poate fi urmarit online la adresa http://pomarina.ro/pomarina/index.php"Din momentul in care pasarea va ajunge la cuib, harta online nu va mai prezenta drumurile ei zilnice, pentru ca pasarea sa nu fie deranjata in teritoriul de cuibarit de eventuali curiosi. Daca acvilele au depus deja oua sau au pui, in urma deranjului uman, parasesc cuibul, ouale sau puii si nu mai depun o alta ponta", se arata in comunicatul SOR.