Ministerul Apelor si Padurilor a avizat infiintarea a aproximativ 52,5 km de perdele forestiere pentru protectia drumurilor

Studiile de fezabilitate avizate joi fac referire la infiintarea de perdele forestiere de protectie pe tronsoane ale drumurilor nationale DN2 si DN2b, care traverseaza judetele Buzau, Braila si Vrancea, unele dintre tronsoanele de drum fiind cele mai expuse intemperiilor, in special pe perioada iernii. Avizele au fost date de Comisia tehnico-economica a Ministerului Apelor si Padurilor (CTE-MAP).In aceeasi sedinta, CTE-MAP a avizat un proiect de reconstructie ecologica prin impadurirea terenurilor degradate in comuna Cetariu, judetul Bihor. In cadrul proiectului, va fi impadurita o suprafata totala de peste 72 ha, avand o valoare estimata a investitiei de 2,5 milioane lei."Avizarea studiilor de fezabilitate reprezinta primul pas in realizarea perdelelor forestiere de protectie. In perioada imediat urmatoare se vor elabora proiectele tehnice, in baza carora Romsilva va demara procedurile de expropiere. Acest efort se inscrie printre prioritatile stabilite prin Programul de Guvernare. Realizarea perdelelor forestiere are un dublu rol, anume acela de a proteja caile de comunicatii de efectele fenomenelor meteo severe si de a creste suprafata de padure din Romania. De aceea, am cerut tuturor colegilor sa deruleze procedurile cat mai rapid. Speram ca anul viitor, dupa finalizarea exproprierilor, sa putem demara actiunile de plantare si pe aceste suprafete", a declarat Adriana Petcu, ministrul Apelor si Padurilor.