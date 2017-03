Campania ECOTIC "Orase Curate" in Filiasi

Articol webPR

Organizatia ECOTIC, in parteneriat cu Primaria Orasului Filiasi si Retim Ecologic Service S.A. Filiasi, lanseaza campania "Orase Curate - Filiasi", ce se desfasoara in perioada 27 martie - 2 aprilie 2017. Cetatenii sunt informati si incurajati sa devina constienti de problema deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si de necesitatea de a le preda corect spre reciclare.Astfel, in perioada campaniei, orice locuitor al orasului Filiasi care va preda un deseu de minim 5kg cumulate la punctul de colectare Retim Service Ecologic Service S.A. , va primi un premiu instant.Iata punctul de colectare Retim Ecologic Service S.A. si programul acestuia: Strada Morii nr. 9, program 10:00 - 18:00 in fiecare zi de campanieRetim Ecologic Service S.A. ofera serviciul de preluare de la domiciliu a echipamentelor voluminoase. Pentru colectarea acestor echipamente locuitorii sunt rugati sa contacteze dispeceratul la unul dintre numerele de telefon: 0251.441.082, 0756.169.602.Campania din Filiasi continua, in anul 2017, programul national "Orase Curate", un program itinerant al Organizatiei ECOTIC, dedicat colectarii DEEE in mediul urban. Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro