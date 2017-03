Ora Pamantului: Presedintia, Guvernul si Parlamentul sting luminile pentru o ora sambata seara. Romanii sunt invitati sa se alature campaniei

Administratia Prezidentiala a anuntat ca se va alatura miscarii globale "Ora Pamantului", prin intreruperea iluminatului interior si exterior al Palatului Cotroceni in intervalul 20:30 - 21:30: "Prin acest demers, institutia prezidentiala aduce in atentia publicului importanta constientizarii impactului negativ pe care consumul excesiv de resurse energetice il are asupra mediului inconjurator. Administratia Prezidentiala promoveaza, astfel, alaturi de celelalte institutii din Romania, lupta impotriva schimbarilor climatice si un comportament responsabil si proactiv in protejarea mediului natural'', se arata intr-un comunicat.Si Guvernul ii invita pe romani sa sustina campania "Ora Pamantului" stingand luminile in locuinte si birouri: "Un mediu curat inseamna cetateni mai sanatosi si garantarea unui viitor responsabil pentru generatiile urmatoare. Guvernul Romaniei se alatura pentru al patrulea an consecutiv campaniei 'Earth Hour' organizata de WWF-Romania si, impreuna cu alte 65 de institutii din Bucuresti si din tara, va stinge luminile, in intervalul 20,30 - 21,30, pentru a trage un semnal de alarma cu privire la consumul irational de resurse si la importanta dezvoltarii durabile a societatii'', se arata intr-un mesaj publicat pe pagina oficiala de Facebook a Executivului.Guvernul ii invita pe romani sa sustina campania, stingand luminile in locuinte si birouri, si precizeaza ca cei care doresc sa publice fotografiile pe pagina Executivului trebuie sa le transmita pe adresa social.media@gov.ro.Palatul Parlamentului va marca de asemenea sambata "Ora Pamantului", prin intreruperea temporara a iluminatului exterior si festiv. Potrivit unui memorandum aprobat pe 21 martie de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, evenimentul doreste sa transmita un mesaj puternic despre nevoia de actiune impotriva schimbarilor climatice, prin simplul gest de a inchide luminile timp de o ora."Camera Deputatilor sprijina si participa la acest eveniment chiar de la prima editie a acestuia in Romania, subliniind, de fiecare data, importanta actiunilor responsabile si a proiectelor benefice pentru mediu si cetateni. Anul acesta, la implinirea a 10 ani de la debutul 'Orei Pamantului', mesajul si indemnul WWF pentru comunitatea din Romania este 'Daruieste naturii energia ta!'", se arata intr-un comunicat al Camerei Deputatilor.Sambata seara, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piata Revolutiei se va stinge lumina, intr-un gest simbolic de a atrage atentia asupra limitarii efectelor poluarii produse in procesul de obtinere a energiei electrice. ''MAI se alatura astfel demersului Guvernului Romaniei de a participa la evenimentul ''Ora Pamantului'', marcat in tari din intreaga lume. De asemenea, luminile vor fi stinse in majoritatea cladirilor unitatilor MAI de pe plan central si local'', precizeaza ministerul.Evenimentul "Ora Pamantului" va fi marcat, sambata, in mai multe locuri din Bucuresti si din tara.In Bucuresti, WWF (World Wide Fund for Nature) organizeaza un eveniment in Parcul Izvor, in zona alveolei dinspre bd. Natiunile Unite, sambata, incepand cu ora 17,00. Vor avea loc activitati pentru copii, prin care acestia pot invata lucruri despre natura, si vor fi promovate mijloacele de deplasare prietenoase cu natura si benefice pentru organism. In acest sens, de la 20,30 pana la 21,30, bucurestenii pot alege o tura cu bicicleta alaturi de Adevaratii VeloPrieteni pe traseul: Parc Izvor (alveola Natiunile Unite) - str. B. P. Hasdeu - Splaiul Independentei - Stirbei Voda - Berzei - Calea Grivitei - Dacia - Romana - Universitate - Unirii - Splaiul Independentei - Natiunile Unite - Izvor. Totodata, persoanele care nu au biciclete sunt invitate sa danseze alaturi de Swing Dance Society Bucuresti, in acelasi interval orar.Corurile de copii reunite in Programul National ''Cantus Mundi'' vor canta impreuna pentru "Ora Pamantului" in Bucuresti si in localitati din judetele Alba, Arad, Bacau, Bihor, Brasov, Braila, Buzau, Constanta, Covasna, Cluj, Dolj, Galati, Iasi, Maramures, Prahova, Sibiu, Timisoara, Tulcea si Vrancea.In Capitala, activitatile prilejuite de "Ora Pamantului" sunt organizate de Primaria Municipiului Bucuresti si Teatrul Excelsior si vor avea loc in Parcul Cismigiu, sambata, de la 20,30, cand peste 300 de copii vor canta impreuna timp de o ora, daruind naturii din energia lor.