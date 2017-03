Zero lei pentru piste de biciclisti in 2017 dupa ce bugetul Fondului pentru Mediu s-a injumatatit din cauza eliminarii timbrului pentru automobile. Ce alte programe sunt afectate

Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu pe anul 2017 s-a injumatatit fata de anul 2016, dupa taierea timbrului de mediu. Astfel, in 2016, institutia a avut un buget de circa 1 miliard de lei, iar in 2017 un buget estimat de 560 milioane lei. In 2017, pentru construirea pistelor de biciclete nu s-a alocat niciun ban. In 2017, pentru Programul de stimulare a innoirii parcului auto s-a propus alocarea a 136 milioane lei, iar in 2016 s-au alocat 145 milioane lei.- gestionarea deseurilor - credite de angajament: 30.000 mii lei; credite bugetare: 0 mii lei ;- protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare - credite de angajament : 0 mii lei; credite bugetare: 230.000 mii lei;- conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate - credite de angajament : 46.493 mii lei; credite bugetare: 0 mii lei;- impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor - credite de angajament: 0 mii lei; credite bugetare: 80.000 mii lei;- educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului - credite de angajament: 50.000 mii lei; credite bugetare: 5.000 mii lei;- cresterea productiei de energie din surse regenerabile -credite de angajament: 0 mii lei; credite bugetare: 0 mii lei- efectuarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetaredezvoltare in domeniul schimbarilor climatice -credite de angajament: 40.100 mii lei; credite bugetare: 10.274 mii lei;- inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier -credite de angajament: 0 mii lei; credite bugetare: 5.000 mii lei;- instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - credite de angajament: 94.692 mii lei; credite bugetare: 14.692 mii lei;- programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatile din mediul urban - credite de angajament: 0 mii lei; credite bugetare: 1.545 mii lei;- Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national - credite de angajament: 180.000 mii lei -creditele bugetare: 136.616 mii lei;- Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti -credite de angajament: 0 mii lei; credite bugetare: 0 mii lei;- Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului - credite de angajament: 0 mii lei; creditele bugetare: 28.158 mii lei- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - credite de angajament: 90.000 mii lei; creditele bugetare: 20.000 mii lei;- gestionarea deseurilor - credite de angajament : 100.000 mii lei; Credite bugetare: 20.000 mii lei;- protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare - credite de angajament - 0; credite bugetare - 275.562 mii lei;- conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale: credite de angajament - 80.000 mii lei; credite bugetare - 40.000 mii lei;- impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor - credite de angajament - 50.000 mii lei; credite bugetare - 20.000 mii lei;- educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului - credite de angajament - 30.000 mii lei; credite bugetare - 20.000 mii lei;- cresterea productiei de energie din surse regenerabile: - credite de angajament - 0 lei; credite bugetare - 22.000 mii lei;- efectuarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetaredezvoltare in domeniul schimbarilor climatice - credite de angajament - 45. 355 mii lei; credite bugetare - 35.000 mii lei;-inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier - credite de angajament - 0 lei; credite bugetare - 15.000 mii lei;- instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - credite de angajament: 94.739 mii lei; credite bugetare: 44.532 mii lei;- programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitatile din mediul urban - credite de angajament: 10.000 mii lei; credite bugetare: 24.550 mii lei;- Programul de stimulare a innoirii parcului auto national - credite de angajament: 145.000 mii lei -creditele bugetare: 145.000 mii lei;- Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti -credite de angajament: 30.000 mii lei; credite bugetare: 5.000 mii lei;- Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului - credite de angajament: 0 mii lei; creditele bugetare: 35.000 mii lei- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - credite de angajament: 75.000 mii lei; creditele bugetare: 15.000 mii lei;- imbunatatirea utilizarii eficiente a energiei in cladiri - credite de angajament: 45.000 mii lei; creditele bugetare: 20.000 mii lei;Parlamentul european a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezolutie referitoare la "mobilitatea urbana durabila". Prin acest document, deputatii incurajau statele membre si orasele sa elaboreze planuri de mobilitate urbana durabila acordand prioritate modalitatilor de transport cu emisii scazute, vehiculelor propulsate de carburanti alternativi si care folosesc sisteme de transport inteligente, tinand seama totodata de nevoile specifice ale persoanelor cu mobilitate redusa. De asemenea, acestia s-au exprimat in favoarea unei politici in materie de parcare (spatii de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptata) care sa se poata fi incadrata intr-o politica urbana integrata, dar si in favoarea reducerii zgomotelor legate de trafic din orase.Comisia si statele membre au fost invitate:i) sa creeze o retea dedicata mobilitatii durabile, care sa integreze exemple privind bunele practici in materie de planificare teritoriala si utilizare a teritoriului (axata pe utilizarea in comun a autoturismelor, transportul public, mersul cu bicicleta si pe jos);ii) sa incurajeze orasele sa participe la Parteneriatul european pentru inovare privind orasele si comunitatile inteligente;iii) sa lanseze campanii de sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilitati durabile.In plus, inca din 2014 la Parlamentul European se afla o propunere de rezolutie referitoare la promovarea rețelelor de piste pentru biciclete. In aceasta este invitata Comisia Europeana să definească o strategie pentru promovarea folosirii bicicletei înlocuind automobilul, de exemplu prin investiții în infrastructuri pentru biciclete și în servicii de închiriere a bicicletelor.