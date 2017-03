Testoasa marina care a fost operata dupa ce a inghit 915 monede a murit

In varsta de 25 de ani, a fost trimisa la inceputul lui martie, cu carapacea fracturata, la o clinica din Bangkok unde doctorii au descoperit cinci kilograme de monede in burta sa Povestea sa a facut inconjurul lumii, dupa o prima operatie reusita.Dar, in conditiile in care testoasa ar mai fi putut trai inca 60 de ani, in conditii normale, sanatatea sa s-a degradat brusc acum doua zile, iar doctorii au descoperit ca suferea de septicemie."La ora 10,10, a murit in liniste", a declarat marti Nantarika Chansue, doctor veterinar la centrul de cercetari acvatice din Chulalongkorn.Testoasa a petrecut doua decenii intr-un mic parc public din provincia Chonburi iar vizitatorii ii aruncau monede in speranta ca vor avea noroc.Celebritatea brusca la care a ajuns testoasa are si o consecinta pozitiva: veterinarii au putut sa explice ca nu e bine sa arunci monede animalelor.In Thailanda, oamenii arunca monede la testoase in sperata ca vor avea noroc si vor trai la fel de mult ca acestea.