webPR: Statia de Reciclare ia startul in judetul Arges!

Incepand din anul 2016, Romania are o tinta nationala obligatorie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de 40%. In acest context, Organizatia ECOTIC a lansat, in anul 2016, doua campanii nationale – una dedicata exclusiv mediului urban (Orase Curate) si una dedicata atat mediului rural, cat si celui urban (Statia de Reciclare), ambele menite sa acopere cat mai bine teritoriul tarii si sa transmita mesajul necesitatii colectarii si reciclarii corecte DEEE unui public cat mai larg.Dupa ce a trecut prin 30 de localitati din judetele Iasi si Brasov, Statia de Reciclare va ajunge, incepand din 20 martie 2017 si in judetul Arges. Primele localitati vizitate vor fi Mioveni (20-22 martie), Titesti (23-25 martie), Schitu-Golesti (26-28 martie), Campulung (29-31 martie) si Leresti (1-3 aprilie). Pana la finalul campaniei, Caravana ECOTIC va vizita 15 localitati argesene.Conferinta de lansare a campaniei va avea loc in data de 16 martie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Judetean Arges.Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro.