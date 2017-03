Ovidiu Bufnila - Societatea Ornitologica Romana: Braconajul nu este pedepsit asa cum ar trebui in Romania

Reprezentantii SOR au aratat ca pasarile cele mai cautate si urmarite de braconieri sunt sticletii, cintezele, scatii, caneparii."Este un proiect care vrea sa descurajeze braconajul si vanzarea ilegala de pasari salbatice. Nici pupaza lui Creanga nu a fost vanduta in targ, deci in targuri nu au ce sa caute pasarile salbatice. Vorbim despre doua fenomene foarte urate - braconaj care se intampla inca intr-o capitala europeana, in zonele unde mai este un pic de viata salbatica - Delta Vacaresti, Lacul Morii, imprejurimile Bucurestiului, acolo se vand pasari si instalatii de prindere. Stiam de sase piete unde se vindeau pasari salbatice cantatoare - sticleti, scatii, cinteze - Filaret, 16 februarie, Crangasi, Obor, Rahova, Piata Sudului. Acum, de cand derulam proiectul, observam ca au mai ramas doua - Filaret, 16 februarie", a declarat Ovidiu Bufnila, potrivit Agerpres.El a precizat ca pasarile prinse de braconieri se vand in piete cu preturi foarte mici, care variaza de la 5 la 15 lei, iar pasarile sunt tinute in colivii in conditii improprii."Pasarile au aripile legate cu sarma ca sa nu zboare si sa nu se loveasca in colivii. Am format echipe mixte cu Politia si inspectorii garzii de mediu si va putem spune ca am informat populatia despre braconaj. (...) Vom continua campaniile de informare in scoli si in piete. Incercam sa gasim voluntari care sa tina sub supraveghere pietele de langa ei. Cand se duc la piata sa arunce un ochi si sa vada daca gasesc pasari salbatice la vanzare si sa sesizeze autoritatile", a spus Dorin Damoc, managerul proiectului, potrivit sursei citate.SOR recomanda populatiei sa sesizeze orice actiune de braconaj observata la Garda de Mediu sau 112.