Protest fata de taierile ilegale de arbori organizat de activisti de mediu pe Transfagarasan

"30 de activisti Agent Green, oameni de stiiinta si alpinisti profesionisti blocheaza in aceasta dimineata pe Transfagarasan camioanele incarcate cu arbori din muntii Fagaras. Protestatarii trag prin aceasta actiune pasnica spontana semnalul de alarma cu privire la distrugerea ultimelor paduri virgine din zona Vidraru care pun in pericol inclusiv lacul de acumulare, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic national. Protestatarii au ocupat arborii cu corturi speciale si au afisat bannere cu mesajul 'Salvati Ultimele Paduri Virgine' in limbile romana si engleza", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Agent Green.Protestatarii au cerut, de asemenea, o ancheta privind exploatarile forestiere din zona lacului Vidraru si stoparea exploatarii padurilor virgine din Romania.Ministrul Apelor si Padurilor, Adriana Petcu, a declarat, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca a cerut Garzii Forestiere sa verifice acuzatiile lansate de ecologisti: "Am cunostinta de aceasta actiune, sens in care am solicitat colegilor mei de la Garda Forestiera sa-mi faca o informare, daca acolo se exploateaza cu acte in regula sau sunt unele probleme", a afirmat Adriana Petcu.Un camion incarcat cu lemne, oprit de protestatari pe DN 7C - Transfagarasan, este verificat de politisti si jandarmi.