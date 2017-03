Kenya: Unul dintre ultimii elefanti cu colti enormi a fost ucis

Satao II, numit dupa un alt elefant cu colti imensi ucis in 2014, a fost gasit mort luni in parcul national Tsavo, a decarat Richard Moller, de la organizatia Tsavo Trust. Moller suspecteaza ca animalul a fost ucis de o sageata otravita, tehnica foarte apreciata de braconieri deoarece este silentioasa."Din fericire, gratie colaborarii cu serviciul kenyan pentru fauna salbatica, am gasit carcasa inainte ca braconierii sa poata fura fildesul", a precizat acesta, adaugand ca braconierii au fost arestati.In varsta de circa 50 de ani, Satao II avea doi colti care cantareau peste 50 de kilograme fiecare si care atingeau practic solul.Prin moartea lui Satao II, in lume nu mai raman decat 25 de elefanti dotati cu astfel de colti, dintre care 15 in Kenya.Ucisi pentru fildes, care alimenteaza in principal piata asiatica, elefantii sunt decimati de braconaj. Iar protejarea lor, in special prin rangeri din ce in ce mai bine inarmati, este complicata din cauza zonelor imense care trebuie supravegheate.Potrivit Uniunii internationale pentru conservarea naturii (UICN), populatia de elefanti din Africa a inregistrat cea mai mare cadere din ultimii 25 de ani: pe continent traiesc acum circa 415.000 de elefanti, respectiv cu 111.000 mai putini decat deceniul trecut. Iar masacrul continua in ritmul abrupt de 30.000 de elefanti pe an.