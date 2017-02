VIDEO Imagini spectaculoase din Italia. Vulcanul Etna a inceput sa erupa din nou, luni seara

Potrivit autoritatilor, eruptia in curs de desfasurare - cu fantani de lava si explozii din craterul sud estic al vulcanului - nu reprezinta un pericol, iar traficul aerian de pe aeroportul din Catania nu a fost ingreunat.Intreg procesul este transmis live pe Facebook, iar cei mai multi dintre urmaritori catalogheaza eruptia drept unfenomen al naturii.Vulcanul este monitorizat in permanenta de de Institutul National de geofizica si vulcanologie din Italia (INGV) cu o serie de camere ce captureaza imaginea radiatiilor termice.Etna este cel mai activ vulcan de pe continentul european. Ultima sa eruptie majora a avut loc in 1992.Situat pe insula Sicilia din Italia, in apropiere de orasele Messina si Catania, vulcanul Etna are inaltimea de 3340 m, fiind cel mai inalt si cel mai activ vulcan din Europa. Se estimeaza ca vulcanul erupe la fiecare 3 luni, si ca la fiecare aproximativ 150 de ani sunt distruse si localitati.Inaltimea sa este controversata, datorita distrugerii partiale a conului vulcanic la eruptii, care au format pana la 400 de cratere secundare. Aria de actiune distrugatoare a vulcanului se intinde pe o suprafata de 1.250 km.Cu toate acestea, poalele vulcanului sunt dens populate; acest fapt se explica prin fertilitatea deosebita a solului. Cenusa vulcanica adusa de eruptii a creat un sol adecvat pentru cultivarea vitei de vie, a pomilor fructiferi si a maslinilor.Captura Live FacebookCaptura Live Facebook