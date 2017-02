Atentie, in Parlament se pregateste distrugerea padurilor! Comisia de Agricultura a discutat despre masacrarea legislatiei care impune pedepse dure pentru hotii de lemn

La discutia de miercuri de la Comisia de Agricultura au luat parte reprezentanti de la Ministerul Apelor si Padurilor, RNP Romsilva, Federatia pentru Apararea Padurilor, ASFOR, Asociatia Proprietarilor de Fond Forestier, ASAS, ICAS, Societatea Progrsul Silvic, Asociatia Proprietarilor de Paduri, Fundatia ECO Civica si Federatia Nostra Silva, potrivit informatiilor de pe site-ul Camerei, iar in linii mari, cu cateva exceptii, s-a cerut diminuarea amenzilor, dar si eliminarea sanctiunilor impotriva personalului silvic.De exemplu, Ciprian Pahontu, directorul Romsilva, a declarat ca Legea contraventiilor silvice, in forma actuala, trebuie revizuita deoarece este o lege impotriva personalului silvic. Acesta a declarat ca abaterile disciplinare ale personalului silvic trebuie sanctionate pe Codul Muncii si nu suplimentar, sanctiunile pe OUG 51/2016 fiind foarte mari raportat la salariul personalului silvic. Acesta spune ca din cauza acestei ordonante se constata o tendinta de parasire a sectorului silvic, a personalului de teren.Cu alte cuvinte, seful Romsilva a cerut ca silvicultorii hoti sa nu mai raspunda penal, ci sa fie sanctionati doar administrativ.Marian Stoicescu, reprezentant al Federatiei pentru Apararea Padurilor, a declarat ca "a urmarit cu ingrijorare cum s-a procedat la elaborarea Ordonantei 51si pe langa faptul ca aceasta ordonanta nu a facut obiectul dezbaterilor, se vede clar ca este tendentioasa".Deputatii USR care au participat la aceasta comisie s-au opus modificarilor."Aceasta ordonanta de urgenta data de guvernul Ciolos a avut ca efect scaderea cu 80% a taierilor ilegale de paduri. Comisia de Agricultura a avut ca invitati reprezentanti ai Federatiei Proprietarilor de Paduri, al Sindicatului Silvicultorilor, si a fost complet debalansata in favoarea ideei de a abroga cu totul ordonanta. Miza abrogarii este revenirea la situatia de dinainte.Am intervenit de mai multe ori si am spus ca este inacceptabil ca ONG-urile care au sustinut aceasta ordonanta sa nu fie invitate si nici unii dintre cei implicati in elaborarea ei sa nu fie ascultati.Din modul in care a decurs discutia exista un pericol real ca aceasta ordonanta sa fie anulata cu totul. Am facut apel la majoritate sa ascultam si cealalta parte si sa gasim solutii echilibrate. Am obtinut in finalul discutiei ca toate partile sa poata depune pozitii scrise si saptamana viitoare sa avem la dezbatere un reprezentant al organizatiilor care au sustinut ordonanta", a postat deputatul Cristian Ghinea pe pagina de Facebook."A fost o discutie de principiu. Au fost invitate organizatii patronale, ONG-uri, ministerul, reprezentanrti ai Garzii forestiere, Academia Silvica, si toti au avut o pozitie unitara in directia dezincriminarii a lucrurilor care sunt pedepsite prin OUG 51/2016. Se doreste, cel putin asa este impresia noastra, scaderea drastica a amenzilor. Aceasta ordonanta a facut un opic de ordine in domeniu si se vrea sa se revina cu o noua lege care ar lasa multa mana libera abuzurilor. ONG-uri care au participat la crearea acestei ordonante nu au fost invitate la discutie, practic a fost doar opozitia. Domnul Ivanov, care a fost reprezentantul Garzii Forestiere, a declarat ca ar trebui sa se aplice amenzi doar in cunatum de 10% din ce este trecuta cum in lege. S-a motivat ca lucratorul silvic este stresat si nu mai vrea sa iasa pe teren", a declarat Claudiu Prisnel, deputat USR, pentru HotNews.ro.Munteanu Ion, presedintele Comisiei de Agricultura, a declarat ca in urma dezbaterilor va intocmi un pre-raport cu ceea ce rezulta din aceasta dezbatere, care va fi discutat si acesta, dupa care se va intocmi raportul final.Urmatoarele fapte constituie contraventii silvice, in masura in care potrivit legii penale nu sunt infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase in cauza:a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara provenienta legala asa cum este stabilita de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;e) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, pietelor, targurilor, oboarelor si altele asemenea, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara provenienta legala asa cum este stabilita de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;i) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase in mod repetat, in baza aceluiasi aviz de insotire.a) transportul materialelor lemnoase cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat, fara cod unic generat si inscris in aviz sau in care nu s-a inscris olograf data, ora, minutul si secunda momentului emiterii si, respectiv, a valabilitatii, in functie de distanta pana la destinatie;Potrivit datelor din actul normativ, in perioada 2010-2013 s-a estimat ca a fost taiata ilegal circa 8,8 milioane mc/an masa lemnoasa.Parlamentul European a adoptat pe 8 aprilie 2015 documentul "O noua strategie a UE pentru paduri si sectorul forestier". Acesta indeamna statele membre UE la o gestionare durabila a padurilor "intrucat padurile gestionate in mod durabil sunt extrem de importante pentru crearea de valoare la nivel local, regional, european si international, asigurarea locurilor de munca in zonele rurale si contribuie la o societate bazata pe bioeconomie, reprezentand un beneficiu pentru sanatatea umana, in special in regiunile dezavantajate structural, contribuind, totodata, intr-o mare masura la protejarea mediului, a climei si a biodiversitatii".In Rezolutia Parlamentului European din 14 octombrie 2015 referitoare la un nou acord international de la Paris privind schimbarile climatice se arata ca ca defrisarile si degradarea padurilor sunt responsabile pentru 20% din emisiile globale de gaze cu efect de sera si subliniaza rolul padurilor in atenuarea schimbarilor climatice si necesitatea de a consolida capacitatile de adaptare si rezilienta padurilor la schimbarile climatice. IN acelasi document se solicita UE sa isi urmeze obiectivele de oprire a pierderilor padurilor de la nivel mondial pana in 2030 si cel putin de a injumatati defrisarile padurilor tropicale pana in 2020, comparativ cu nivelurile din 2008. Rezolutia subliniaza ca realizarea acestor angajamente, impreuna cu refacerea a 350 de milioane hectare de padure, astfel cum s-a solicitat in Declaratia de la New York privind padurile, ar putea reduce emisiile de CO2 cu 4,5-8,8 miliarde de tone pe an pana in 2030.