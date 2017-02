Ministerul Apelor si Padurilor anunta ca va supraveghea "foarte atent" activitatea grupului austriac Schweighofer

Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) precizeaza ca a luat act de decizia organizatiei internationale Forest Stewardship Council (FSC) de a retrage certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac Schweighofer , avand ca motivatie principala "o posibila incalcare a legislatiei privind standardele de masurare a materialului lemnos"."Dat fiind faptul ca vorbim despre cel mai mare procesator de material lemnos din Romania, retragerea certificarii FSC presupune, din partea autoritatii publice centrale din domeniul silviculturii, o atentie mai mare", arata reprezentantii MAP.Ei mentioneaza ca ministerul si Garzile Forestiere vor supraveghea "foarte atent" activitatea companiei Schweighofer."In perioada urmatoare, MAP impreuna cu Garzile Forestiere vor supraveghea foarte atent activitatea companiei, astfel incat sa ne asiguram ca suspiciunile invocate de expertii FSC nu au consecinte de natura legala privind aplicarea legislatiei silvice specifice", precizeaza reprezentantii ministerului.MAP isi exprima, in acelasi timp, speranta ca societatea Schweighofer Holzindustrie va clarifica aspectele care au dus la retragerea certificarii FSC.Reprezentantii Holzindustrie Schweighofer au anuntat, in 17 februarie, ca vor dezvolta un plan de reasociere la Asociatia pentru Certificare Forestiera (The Forest Stewardship Council, FSC), dupa ce grupul a fost dezasociat in urma informatiilor privind o posibila incalcare a standardelor de masurare a lemnului, spunand ca acuzatiile sunt "surprinzatoare".Reprezentantii companiei au precizat ca FSC a aprobat planul de actiuni al Holzindustrie Schweighofer care a fost implementat in ultimele trei luni si "admite ca este un punct de plecare bun pentru a continua dialogul si pentru a dezvolta un plan de reasociere"."FSC a luat decizia pe baza informatiilor cu privire la posibile incalcari ale standardelor de masurare a lemnului care i-au fost aduse in atentie in timpul perioadei de probatiune. Consiliul Director al FSC a explicat ca noile investigatii nu au fost compatibile cu statutul de probatiune si acest lucru a condus la dezasociere", spun oficialii grupului.Acestia arata ca, avand in vedere ca Holzindustrie Schweighofer si-a calibrat echipamentul de masurat si are si un sistem de conformitate "care respecta foarte strict cadrul legal", acuzatiile care ii sunt aduse sunt "surprinzatoare".Cu toate acestea, reprezentantii Holzindustrie Schweighofer garanteaza "colaborarea totala" cu FSC in investigatii, spunand ca vor face toate eforturile pentru a convinge "de eficienta masurilor si de angajamentul sau cu privire la practicile de afaceri sustenabile".Asociatia pentru Certificare Forestiera (The Forest Stewardship Council, FSC) a decis sa revoce statutul de probatiune al grupului austriac Schweighofer si sa se dezasocieze de companie, a anuntat organizatia intr-un comunicat publicat pe site, precizand ca va incepe demersurile pentru "o prezenta permanenta in Romania"."Decizia a fost luata de Consiliul International de Administratie al FSC, dupa ce acesta a primit informatii suplimentare privind o posibila incalcare a standardelor de masurare a lemnului, ce vor necesita o ancheta suplimentara a Politicii de Asociere, pentru a stabili amploarea si impactul", explica FSC in comunicat.La sfarsitul anului trecut , retailerul de bricolaj Hornbach anunta ca din luna ianuarie 2017 va renunta la contractul cu firma austriaca Holzindustrie Schweighofer in ceea ce priveste comercializarea lemnului de constructii si a celui rindeluit, deoarece compania vrea ca furnizorii sai "sa respecte principiile silviculturii responsabile".La inceputul anului trecut, Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibile intelegeri intre companii active pe piata prelucrarii lemnului in vederea impartirii pietei, surselor de aprovizionare, precum si adjudecarii lemnului destinat comercializarii la un pret minimal in cadrul licitatiilor organizate de Directiile silvice Alba si Hunedoara.