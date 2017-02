Forest Stewardship Council se disociaza de Schweighofer si retrage definitiv certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac ce opereaza si in Romania

In urma acestei decizii, lemnul taiat ilegal din padurile Romaniei nu va mai fi certificat ca fiind sustenabil si nu va mai putea fi vandut sub marca FSC pe pietele internationale. FSC a considerat ca prelungirea perioadei de proba pentru Schweighofer este inacceptabila in conditiile in care compania nu respecta standardele de sustenabilitate."FSC va fi prezent permanent in Romania pentru a se implica efectiv cu membrii si actionarii sai in asigurarea mecanismelor corecte, cum ar fi constituirea unui forum pentru solutii consacrate, pentru a identifica solutii pe termen lung la provocarile legate de gestionarea responsabila a sectorului forestier in Romania. Organizatia se va angaja intr-un dialog constructiv cu grupul Schweighofer si cu toate partile interesate din tara", a afirmat Kim Carstensen, director general al FSC.In replica, austriecii de la Holzindustrie Schweighofer au precizat, intr-un comunicat de presa transmis vineri AGERPRES, ca vor continua sa deruleze "planul de actiuni pentru o procesare sustenabila a lemnului in Romania" si se vor angaja intr-un dialog constructiv cu Forest Stewardship Council pentru a defini planul de reasociere.Grupul austriac a mentionat totodata ca a efectuat investitii de aproximativ un milion de euro "pentru a imbunatati siguranta arhitecturii lantului de aprovizionare in Romania anului 2017" si continua sa sprijine introducerea standardelor FSC in lantul de aprovizionare din Romania."Grupul Schweighofer primeste decizia FSC de a se disocia de grup ca un prilej de a intensifica si mai mult eforturile sale de a implementa si optimiza sistemele de control pentru a asigura un lant de aprovizionare sustenabil in Romania. La jumatatea lunii ianuarie 2017, compania a prezentat un set de masuri complete care au scopul de a stabili o noua arhitectura a sigurantei, fara precedent in industria forestiera din Romania si care depaseste toate cerintele legale. FSC a aprobat planul de actiuni al Holzindustrie Schweighofer care a fost implementat in ultimele trei luni si admite ca este un punct de plecare bun pentru a continua dialogul si pentru a dezvolta un plan de reasociere", se arata in comunicatul Schweighofer.Holzindustrie Schweighofer a deschis prima fabrica de cherestea in Romania in anul 2003, la Sebes. In prezent, compania opereaza pe plan local alte doua fabrici de cherestea - la Radauti si Reci, o fabrica de panouri incleiate din lemn masiv la Siret si una de panel la Comanesti, generand aproape 3.000 de locuri de munca direct in aceste locatii si mai mult de 10.000 de locuri de munca indirect, in industrii conexe. Din octombrie 2015, din grupul Schweighofer face parte si o fabrica de cherestea in Germania.