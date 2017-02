Vine primavara: Arlie, acvila tipatoare mica  monitorizata satelitar de ornitologii romani a plecat din Africa spre Romania

Pentru al patrulea an consecutiv, acvila si-a petrecut iarna in Namibia, nu a schimbat locatia."In primele trei zile ale calatoriei sale spre tara noastra, Arlie a parcurs in zbor circa 500 de kilometri in directia nord-est. Acvila are de strabatut continentul african de la vest la est si apoi de la sud la nord. Calatoria ei pana la cuib va insemna un traseu de 12.500 de kilometri, 3 continente si 17 tari, printre care: Angola, Zambia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Sudan, Egipt, Israel, Siria, Turcia si Bulgaria", se arata in comunicatul SOR.Arlie a fost capturata in 2013 de o echipa formata din specialisti de la Societatea Ornitologica Romana, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu si Grupul Milvus. A fost echipata cu un transmitator satelitar cu greutatea de 45 de grame si eliberata, actiune desfasurata in cadrul proiectului LIFE "Conservarea acvilei tipatoare mici in Romania".Arlie este o femela adulta de acvila tipatoare mica si a cuibarit din 2013 in 2016 langa localitatea Berivoi. Deranjata de lucrarile forestiere de anul trecut, pasarea si-a schimbat cuibul. In 2016, Arlie a ajuns in Romania pe 2 aprilie.