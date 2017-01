Fauna Romaniei s-a imbogatit cu o noua specie - pescarusul nord american

Cei doi pasarari se aflau pe cursul inferior al Oltului, intr-o excursie de observare a pasarilor in data de 26 decembrie 2016. Era sfarsit de an, iar cei doi erau angrenati in realizarea listei anuale, un fel de concurs ("Big Year") intre pasarari care consta in observarea unui numar cat mai mare de specii pe un teritoriu dat (in cazul de fata suprafata Romaniei) pe perioada unui an calendaristic."Colegul si prietenul meu Pal Lajos, cu care pornisem, avea 314 specii pe lista lui anuala, un numar ce nu a fost atins niciodata intr-un singur an la noi, iar eu eram la 305 - un numar acceptabil, avand in vedere ca nu vazusem o multitudine de specii comune cum ar fi sitarul de padure sau fluturasul de stanca. Am ajuns aproape de orasul Slatina unde, inainte de intrarea in oras dinspre Craiova, ne-am oprit la pod sa mai aruncam o privire pe lac inainte sa se intunece. In fata noastra la vreo 100 de metri era un stol de 200-300 de exemplare de pescarusi razatori (Larus ridibundus), iar pe apa stoluri razlete de rate sunatoare. Dupa ce am "scanat" cu binoclul lacul si nu mi-a sarit nimic in ochi, m-am hotarat sa ma uit cu luneta la pescarusi, doar-doar gasesc vreunul cu inel color. Uitandu-ma la picioarele rosii ale pescarusilor razatori din fata stolului, dintr-o data am zarit un pescarus care era diferit, intr-o zona cu mai putine pasari. Avea cioc negru, frunte alba, iar restul capului negru cu un inel orbital alb si cu o statura putin mai mica, din cate am putut vedea, si spatele gri inchis ca la un pescarus sur. In acel moment, i-am zis lui Lajos sa vina si el sa se uite si m-am repezit la masina, mi-am luat aparatul foto pe care l-am asezat pe parapetul de beton de pe marginea digului si am inceput sa fac poze. Cuvintele pe care le-am rostit in acele cateva minute nu le pot reproduce, insa pentru amandoi un lucru era clar si anume ca este o specie noua pentru fauna Romaniei. Am facut putin peste 200 de imagini, majoritatea catastrofale, dar la unele am reusit cumva sa tin aparatul sa nu se miste", a povestit Szabo Jozsef junior, potrivit sursei citate.