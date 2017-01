Un ligru, cea mai mare felina din lume, s-a nascut intr-o gradina zoo din Rusia, dintr-un leu si o tigroaica

Botezat Tar, ligul s-a nascut in urma cu doua luni si jumatate in urma imperecherii tigroaicei Printesa cu leul Cezar, a precizat el.Parintii sai "traiau de mult timp impreuna, se cunosteau bine. Si, cand a venit momentul rutului pentru tigroaica, nu a existat alta solutie pentru ea", a spus Airapetian.Ligrii sunt animale extrem de rare si sansa lor de a se naste in natura este aproape zero, in conditiile in care tigrii traiesc in Asia iar leii in Africa, a explicat acesta."In prezent, exista doar 20 de ligri in lume", a adaugat Airapetian.Pentru moment, acesta este putin mai mare decat o pisica, dar un ligru adult este mai mare si mai greu decat parintii sai, reaminteste Airapetian.Acesta poate ajunge la peste 400 de kilograme, in conditiile in care greutatea maxima a unui tigru este de circa 300 de kilograme iar cea a unui leu de 250 kilograme.In Statele Unite, ligrul Hercules, care cantareste 418 kilograme si are o lungime de 3,33 metri, este inscris in Cartea Recordurilor ca cea mai mare felina din lume.