Daniel Constantin: Se intentioneaza modificarea Legii achizitiilor publice - autoritatile ar putea incheia contractele dupa solutionarea contestatiilor la CNSC

Acum, autoritatea contractanta poate atribui contractul abia dupa finalizarea procesului in instanta, ceea ce dureaza foarte mult si duce la intarzieri majore a proiectelor mari de infrastructura, a mai spus ministrul. Acesta a dat exemplul gropilor de gunoi ecologice unde inca nu s-au finalizat lucrarile din cauza contestatiilor, iar depozitele de deseuri neconforme aveau termen de inchidere pana la finalul anului 2016. Astfel s-a ajuns in situatia in care autoritatile locale nu mai au unde depozita deseurile, gropile neconforme nu au fost inchise, iar Romania este in procedura de infringement si risca amenzi uriase.Ministrul Mediului a declarat ca initiativa apartine PSD, iar in cazul in care contestatarii castiga in instanta se va gasi o modalitate sa li se ofere cota de profit aferenta contractului, trecuta in documentele de la licitatie.Reamintim ca Legea achizitiilor publice a fost modificata in 2016, dupa cativa ani de discutii.