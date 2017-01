Copacul Pioneer Cabin "de-abia mai ara in viata", potrivit Calaveras Big Trees Association Tunelul prin trunchiul arborelui a fost sapat in anii 1880. In ultmii ani, se interzisese trecerea masinilor prin tunel.Nu se cunoaste varsta reala a copacului. Multi arbori din parc au peste 1.000 de ani, in conditiile in care un sequoia poate trai peste 3.000 de ani.