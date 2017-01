Adriana Petcu, noul ministru al Apelor, a pierdut procesul pe fond cu Agentia Nationala de Integritate. Dragnea spusese la desemnare ca l-a castigat

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, referitor la incompatibilitatea Adrianei Petcu, ca aceasta tocmai a castigat in justitie acest proces, fiind un subiect inchis. "Poate e un amanunt neimportant, dar, totusi daca este o hotarare definitiva si irevocabila, cred ca este un subiect inchis", a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre incompatibilitatea Adrianei Petcu.ANI a sesizat in acest caz si Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, pentru latura penala. Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau si-a declinat competenta si dosarul a ajuns la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus clasarea cauzei. ANI nu a atacat solutia.Contactata de HotNews.ro, Adriana Petcu a declarat ca procurorii au verificat deja existenta unui Conflict de interese pornind de la raportul ANI si nu au gasit acest lucru, iar in procesul care se afla acum pe rol, ea este cea care a cerut in instanta anularea raportului ANI. Aceasta a spus ca a depus la dosar rezolutia procurorilor si ca e sigura ca va castiga procesul.Potrivit Legii privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, persoanele care au fost descoperite incompatibile sau in conflict de interese sunt decazute din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, timp de trei ani, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate.In decembrie 2014, Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie penala de catre Adriana Petcu, Director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita."In exercitiul functiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresa transmisa Administratiei Nationale "Apele Romane" (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa in componenta grupului de lucru al Proiectului "SIGMA FOR WATER - Identificarea problemelor si masurilor necesare in vederea analizei posibilitatii de refacere a zonei umede la confluenta raului Calmatui cu fluviul Dunarea", in baza careia persoana evaluata a fost incadrata in functia de project officer in cadrul proiectului. Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obtinut venituri in suma 27.086 Lei", se arata in comunicatul ANI din decemrie 2014.Potrivit articolului 301 din Codul Penal al Romaniei: "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica".Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative: "Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate".Adriana Petcu a detinut functia publica de Director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, Jud. Buzau, incepand cu data de 01 martie 2010.