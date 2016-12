Asociatia Alburnus Maior acuza guvernul Ciolos ca a tradat Rosia Montana, dupa ce executivul nu a mai depus dosarul la UNESCO

"Prim-ministrul Dacian Ciolos nu a luat o decizie ca acest dosar sa nu fie depus la UNESCO, ci sa fie depus dupa o hotarare comuna luata in Guvern, ca si in cazul punctului de vedere pe cianuri, trimis Parlamentului. In mod normal, asemenea dosare pot fi depuse si doar cu semnatura ministrului de resort, insa in ceea ce priveste dosarul Rosia Montana statul roman se afla intr-un litigiu. (...) Din pacate, un guvern la final de mandat nu mai are autoritatea sa faca acest lucru", a spus purtatorul de cuvant al guvernului, citat de agentia news.ro."Nu poate exista o decizie sau o semnatura a prim-ministrului prin care angajeaza Romania intr-un dosar de o asemenea intensitate in afara unei discutii in Guvern si fara punctele de vedere, obiectiile si avizele tuturor ministerelor implicate, pentru ca altfel ar fi o decizie vulnerabila si atacabila", a aratat Iolu, amintind ca dosarul de patrimoniu a fost definitivat pe 9 decembrie, dar o asumare in Guvern printr-o decizie comuna se poate face doar printr-un memorandum care nu mai poate fi adoptat pentru ca puterile acestui Cabinet au fost limitate dupa alegeri.Purtatorul de cuvant a tinut sa sublinieze faptul ca angajamentul prim-ministrului Dacian Ciolos pentru Rosia Montana "ramane neclintit" si declaratiile din acest an ale premierului in ceea ce priveste protejarea sitului nu au ramas simple vorbe".in conditiile in care la nivel declarativ "a sustinut in repetate randuri nevoia recunoasterii internationale a valorii universale a sitului Rosia Montana".Alburnus Maior respinge invocarea arbitrajului international declansat de Gabriel Resources impotriva Romaniei pentru justificarea deciziei guvernului, afirmand ca acest argument "a fost folosit de industria miniera pentru a determina actuala decizie".ONG-ul citeaza un avocat avocat specializat in drept international, Laurens Ankersmit, care afirma ca "procesul de includere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului Mondial nu poate fi blocata datorita pretentiilor formulate de Gabriel Resources in arbitrajul international deschis impotriva Statului Roman. Tratalele bilaterale de investitii semnate de Romania cu Marea Britanie si Canada nu confera investitorilor niciun control asupra unor asemenea nominalizari"."Dosarul de nominalizare a Rosiei Montane la UNESCO nu venit ca raspuns din partea Statului roman la procesul de arbitraj intentat de Gabriel Resources sau ca o masura de reprimare luata de Statul roman la adresa proiectului investitional al companiei Gabriel Resources. Proiectul Gabriel Resources e demult ingropat de propriile ilegalitati si defecte si nu e ca si cand ar mai avea nevoie de o ultima bariera in calea materializarii sale. Decizia de includere a Rosiei Montane in Lista Patrimoniului Mondiale nu este luata in mod unilateral de statul proponent, ci va fi luata de organele in drept ale UNESCO si strict in temeiul Conventiei Patrimoniului Mondial. Prin urmare a invoca faptul ca depunerea dosarului de nominalizare ar periclita pozitia Statului roman in procesul de arbitraj nu numai ca nu are niciun temei legal, dar este un mecanism fatarnic de fuga de raspundere si o sfidare a eforturilor a zeci de specialisti si mii de cetateni care au solicitat prin petitii si in strada acest angajament guvernamental", a declarat Stefania Simion, coordonatorul juridic Alburnus Maior, citata in comunicatul asociatiei."Pentru toti cei ce credem in Rosia Montana, pentru toti cei care am luptat mai bine de cincisprezece ani pentru salvarea ei, mandatul lui Dacian Ciolos va ramane de trista amintire, a unui premier care si-a incalcat cuvantul dat, care a ignorat expertiza specialistilor si a cedat lobby-ului corporatiilor. Daca prezentul guvern a fost santajat cu succes de industrie, ce urmeaza privind arbitrajul international va fi vai si mai amar. Lupta se castiga oricum la Rosia Montana prin noi localnicii care tinem muntii in loc", a declarat si Eugen David, presedintele Alburnus Maior.