Patru mari orase interzic masinile diesel

Primarii din Paris, Mexico City, Madrid si Atena au decis sa implementeze aceasta masura pana in anul 2025, potrivit rtv.net. Ei promit stimulente pentru folosirea altor tipuri de vehicule si promoveaza mersul pe jos si cu bicicleta.Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca in jur de trei milioane de decese sunt cauzate in fiecare an de expunerea la poluarea din aer. Motoarele diesel accentueaza problema in doua moduri - prin producerea de pulberi in suspensie si oxizi de azot. Pulberii in suspensie foarte fini patrund in plamani si cresc riscul de boli cardiovasculare, care pot duce la moarte. Oxizii de azot afecteaza ozonul de la nivelul solului si duce la cresterea dificultatilor de respirare, chiar si in cazul persoanelor care nu au probleme respiratorii.