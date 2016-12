Madridul introduce circulatia alternativa numere pare / impare, pentru a reduce poluarea

Decizia vine dupa o perioada secetoasa si insorita care a condus la cresterea nivelului de oxid de nitrogen, un gaz toxic care poate provoca probleme respiratorii precum astmul, peste limitele europene.Circulatia alternativa numere pare / impare ar putea fi mentinuna atat timp cat se mentin niveluri ridicate de poluare, a precizat primaria, eventualele restrictii pentru vineri urmand a fi anuntate joi.Madridul este ultima capitala europeana care introduce masuri destinate reducerii poluarii. Londra a adoptat astfel de masuri in urma cu peste zece ani iar Parisul a luat recent o serie de decizii prin care se interzice circulatia masinilor intr-o serie de zone centrale.Miercuri, primaria a interzis temporar parcarea in centru pentru nerezidenti si a limitat viteza pentru inelul principal la 70 km/ora de la 90 km/ora.Regiunea Madridului, care include capitala si suburbiile, are peste 4 milioane de masini, respectiv una la doi locuitori, la care se adauga un milion de camioane, microbuze si motociclete.Restrictiile sunt valabile intre ora 6:30 si 21:00 iar soferii care nu le respecta risca o amenda de pana pana la 90 de euro.