Punctul de vedere al Guvernului privind moratoriul exploatarii cianurilor in minerit a fost inregistrat la Parlament

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Liviu Iolu, a declarat, miercuri, ca Executivul sustine instituirea unui moratoriu privind utilizarea tehnologiilor pe baza de cianuri in exploatarea miniera auro-argintifera pentru o perioada de 10 ani, in care sa se faca cercetari asupra mineritului cu cianuri si pentru a se gasi alte forme de exploatare si, daca intre timp, in acesti 10 ani, se gasesc alte forme ecologice de exploatare, se poate reveni dupa 5 ani asupra acestui punct de vedere.Tot miercuri, punctul de vedere al Guvernului a fost inregistrat la Parlament: "Guvernul sustine instituirea unui moratoriu privind utilizarea tehnologiilor pe baza de cianuri in exploatarea miniera auro-argintifera pentru o perioada de 10 ani, cu o clauza de revizuire dupa 5 ani, sub conditia derularii unui studiu de impact economico-social si de mediu, precum si a unui studiu tehnic privind atat tehnologiile existente, cat si tehnologiile alternative cianurarii", a declarat Liviu Iolu, precizand ca acest punct de vedere explica toata situatia, pentru ca sunt doua initiative legislative in Parlament care prevad interzicerea mineritului cu cianuri.Guvernul considera ca sunt necesare urmatoarele masuri: instituirea acestui moratoriu cu privire la utilizarea tehnologiei bazata pe cianura in prelucrarea minereurilor auro-argintifere in vederea lansarii si derularii unui program national de cercetare-dezvoltare pentru identificarea de noi tehnologii de exploatare si derularea analizelor de impact necesare in vederea adoptarii de decizii de autorizare a investitiilor in domeniul mineritului auro-argintifer, care sa corespunda unei perspective integrate care sa reflecte toate interesele legitime de ordin public, nu doar cele de natura comerciala.Anuntul Guvernului exprima pozitia sa fata de proiectele de lege din Parlament privind interzicerea cianurilor. Primul a fost initiat inca din 2007 de catre Eckstein-Kovac Peter si Gheorghe Funar, iar al doilea in 2013 de catre Remus Cernea.In documentul inregistrat la Parlament, Guvernul evoca accidentele ecologice anterioare in urma carora a rezultat poluare cu cianuri. Cel mai grav este cel de la Certej, din octombrie 1971, cand ruperea digului unui iaz de decantare a provocat moartea a 89 de persoane. Ultimul incident a avut loc in 2008 in Colbu Borsa, judetul Maramures. De asemenea, Executivul invoca faptul ca in strainatate exista pana acum 30 de accidente cu cianuri.