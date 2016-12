Supervulcanul Campi Flegrei da semne de activitate: "Ar fi foarte periculos sa erupa". O noua eruptie, mari sanse sa dea nastere unui nou con asemanator Vezuviului

Supervulcanul Campi Flegrei, situat sub orasul italian Napoli prezinta semne ca va deveni activ, dar si ca se apropie de un punct critic de presiune, potrivit unui studiu publicat marti de cercetatori, potrivit phys.org, citat de Mediafax. Vulcanul Campi Flegrei situat sub orasul italian Napoli prezinta semne ca va deveni activ, dar si ca se apropie de un punct critic de presiune, potrivit unui studiu publicat marti. Cercetatorii italieni si francezi au identificat pentru prima data un prag dincolo de care cresterea nivelului de magma sub suprafata Pamantului ar putea declansa eliberarea de fluide si gaze, informeaza phys.org.Acest lucru ar duce la patrunderea vaporilor de temperaturi ridicate in rocile din jur, a declarat autorul principal al studiului, Giovanni Chiodini, un cercetator al Institutului National de Geofizica si Vulcanologie din Bologna, Italia."In cazul in care sunt incalzite, rocile hidrotermale isi pot pierde in cele din urma rezistenta mecanica, provocand o accelerare catre conditii critice", a declarat cercetatorul italian pentru AFP prin e-mail. Nu este posibil, in acest moment, sa spunem cand sau daca vulcanul va erupe din nou, a adaugat cercetatorul.